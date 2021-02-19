Сніговий шторм і морози у Штатах: кількість загиблих зросла до 36

Щонайменше 36 людини загинули у Сполучених Штатах внаслідок потужного снігового шторму й сильних морозів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hill.

Більшість смертей пов’язані з дорожньо-транспортними пригодами через ожеледицю на дорогах.

Другою за поширеністю причиною смерті стало отруєння чадним газом, адже люди використовували транспортні засоби або генератори, щоб зігрітись при низьких температурах на тлі відключення електроенергії.

Ще шестеро людей померли в дорозі від переохолодження.

CBS News зазначає, що щонайменше 20 з них померли в американському штаті Техас, який найбільше потерпає від негоди, що вирує в регіоні з початку цього тижня.

Загалом негода у США вплинула на життя понад 100 мільйонів американців, що становить майже третину всього населення.

Також зазначається, що у Техасі, де мільйонам домогосподарств вже відновили електроенергію, майже половина із 13 мільйонів жителів досі немає доступу до чистої води.

Як повідомляв Укрінформ, раніше була інформація про 23 жертв зимової негоди в США, яка охопила більшу територію країни та спричинила хаос насамперед у південних штатах.

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