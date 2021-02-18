У Молдові перевізники оголосили «антикарантинний» страйк

Рішення уряду Молдови, яке у звязку з карантином зобов’язує заповнювати салони громадського транспорту не більш ніж наполовину, викликало протести перевізників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

Згідно з рішенням Національної надзвичайної комісії громадського здоров'я у Молдові з 17 лютого в міському, міжміському та міжнародному транспорті пасажири мають займати не більше половини відведених місць.

Своєю чергою приватні перевізники заявляють, що такі умови стануть для них збитковими. У звязку з цим вони анонсували загальний страйк на 23 лютого.

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Цього дня у Молдові не буде працювати приватний пасажирський транспорт, у тому числі міжміські автобуси. Як очікується, у столиці країни, Кишиневі, на вулиці виїдуть лише половина маршруток.

Як повідомлялося, у світі зареєстровано 110 610 408 випадків захворювання на COVID-19, у тому числі 2 444 890 летальних, одужали 85 473 593 особи.