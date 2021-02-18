ЄС погодив перелік швидких COVID-тестів для всіх країн Співтовариства

Комітет з безпеки й охорони здоров’я ЄС погодив сьогодні перелік швидких антигенних тестів на коронавірус, результати яких будуть визнаватися у всіх країнах Євросоюзу і є важливою складовою системи виявлення нових випадків інфекції та відслідковування контактів.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Комісії.

«Швидкі антигенні тести є важливими для уповільнення поширення COVID-19 та мають бути частиною нашої загальної відповіді на пандемію. Якщо наявність негативних тестів на COVID-19 буде необхідною або рекомендуватиметься для будь-якої діяльності, дуже важливо, щоб такі тести взаємно визнавалися та були відображені у сертифікатах, що визнаватимуться по усьому ЄС. Це є важливим, зокрема, в контексті дозволів на подорожі. Наші громадяни потребують ясності та передбачуваності», - зауважила з цього приводу єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Згаданий перелік, який включає тести різних виробників та компаній, зокрема, європейських та китайських, був прийнятий за погодженням всіх країн-членів, і також оприлюднений на сайті Європейської Комісії. Як зазначається, відповідно до рекомендацій Ради ЄС та виходячи із розвитку епідеміологічної ситуації в Європі та у світі, цей перелік буде регулярно переглядатися та оновлюватися.

Як повідомлялося, 21 січня 2021 року національні уряди європейських країн одноголосно ухвалили рекомендації на рівні Ради ЄС щодо рамкових правил застосування швидких антигенних тестів та їх взаємного визнання.

Від початку пандемії в ЄС втілюється чітка стратегія тестування, яка є важливою складовою для стримування COVID-19, дозволяє виявляти інфекцію на ранніх стадіях та вживати заходи щодо ізоляції інфікованих людей, відстежувати контакти та переривати ланки поширення вірусу. Особливо важливою така стратегія є зараз, із появою нових різновидів SARS-CoV-2, що потребує додаткових зусиль для упередження поширенню інфекції.