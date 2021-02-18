Хакери у М'янмі атакували урядові сайти

Група «Myanmar Hackers» вчинила низку кібератак на сайти органів влади М’янми, які перебувають під контролем військових після державного перевороту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bangkok Post.

Нападу хакерів зазнали, зокрема, сайт Нацбанку й державний телеканал MRTV, а також сайт, який транслював пропаганду військових.

«Ми боремося за справедливість у М’янмі», - йдеться у заяві хакерської групи.

На думку кіберексперта з австралійського університету RMIT Метта Воррена, метою кібератаки було більшою мірою привернути увагу до проблеми.

Водночас зазначається, що у М'янмі вже 4-ий день поспіль відключають інтернет.

Як повідомляв Укрінформ, 1 лютого військові М'янми відсторонили від влади цивільне керівництво держави та оголосили надзвичайний стан.

Колишній генерал та віцепрезидент М'їн Све тепер виконуватиме роль перехідного голови держави. Втім, вся повнота влади належатиме керівнику збройних сил Мін Аун Хлайну, поки діятиме надзвичайний стан.

Керівник правлячої партії М'янми "Національна ліга за демократію", очільниця МЗС та фактичний лідер країни Аун Сан Су Чжи та президент Он М'їн заарештовані.

Військові обґрунтовували свої дії заявами про маніпуляції на парламентських виборах у листопаді, на яких перемогла партія Су Чжи.

Багато країн світу засудили цей переворот.