Єрусалим вперше за вісім років засипало снігом

В Єрусалимі раптово почався рясний снігопад, чого не було протягом останніх восьми років. Такі опади призвели до зупинки руху громадського транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Хуртовина розпочалася у середу ввечері, змусивши міську владу зупинити громадський транспорт та перекрити головний автошлях до Єрусалиму.

Для Єрусалиму це рідкісне явище - побачити святі місця, вкриті снігом, зокрема Західну стіну, вкриту прошарком білого кольору.

Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN — Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021

Перед світанком діти грали у сніжки перед брамою Старого міста, куди віряни попрямували для відвідання святих місць.

«Ми приїхали з Тель-Авіва, щоб пограти у сніжки. Рідкісний випадок, коли в Єрусалимі випадає сніг. Останній раз, я думаю, це було 2013 року»,- сказав гість міста Бен Міллер.

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Як повідомляв Укрінформ, днями потужний циклон охопив російський острів Сахалін. Внаслідок сильних снігопадів і вітру багато будинків засипало майже під самісінькій дах.