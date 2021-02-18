Єрусалим вперше за вісім років засипало снігом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Хуртовина розпочалася у середу ввечері, змусивши міську владу зупинити громадський транспорт та перекрити головний автошлях до Єрусалиму.
❄️The #CityofDavid all dressed in white! ❄️— City of David Ancient Jerusalem (@cityofdavid) February 18, 2021
📸 : #JerusalemSnow
(Yonit Schiller) pic.twitter.com/8FnGyMKIyc
Для Єрусалиму це рідкісне явище - побачити святі місця, вкриті снігом, зокрема Західну стіну, вкриту прошарком білого кольору.
Netanyahu on TikTok: A minute of fun in the Jerusalem snow, and then I go back to working for you around the clock pic.twitter.com/2z4pDVcWfN— Lahav Harkov, Space Laser Controller (@LahavHarkov) February 18, 2021
Перед світанком діти грали у сніжки перед брамою Старого міста, куди віряни попрямували для відвідання святих місць.
#NoticiasIsrael | #nieve en #jerusalem |#israel #israeltiktok #snow #jerusalenesmihogar #jerusalenmusica pic.twitter.com/QXus9dn3l9— Coalición Israel (@CoalicionIsrael) February 18, 2021
«Ми приїхали з Тель-Авіва, щоб пограти у сніжки. Рідкісний випадок, коли в Єрусалимі випадає сніг. Останній раз, я думаю, це було 2013 року»,- сказав гість міста Бен Міллер.
Як повідомляв Укрінформ, днями потужний циклон охопив російський острів Сахалін. Внаслідок сильних снігопадів і вітру багато будинків засипало майже під самісінькій дах.