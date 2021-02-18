В офісі на південному заході Німеччини вибухнув лист, є постраждалі
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Welt.
Зазначається, що інцидент стався в середу в другій половині дня.
За повідомленнями поліції та прокурора, одна людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, двоє - легкі.
Було евакуйовано близько 100 працівників компанії. Фахівці Державного управління кримінальної поліції Баден-Вюртемберга обшукали всю будівлю із собаками, інших підозрілих предметів не знайшли. Адміністративна будівля магазину перебуває у промисловій зоні.
Поліція намагається з’ясувати, хто відправив послання. Про можливих злочинців та мотив досі нічого не відомо.
Слідчі також з'ясовують, чи є зв’язок з вибухом на фабриці напоїв в Еппельхаймі минулого вівторка, за день до інциденту в Некарсульмі. Там постраждав працівник, який також відкрив лист з вибухівкою. Еппельхайм розташований за 60 км від Некарсульма.
Фото: dpa/Simon Adomat