В офісі на південному заході Німеччини вибухнув лист, є постраждалі

В адмінбудівлі дискаунтеру Lidl у місті Некарсульм (федеральна земля Баден-Вюртемберг) стався вибух, троє людей постраждали, коли відкрили лист.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Welt.

Зазначається, що інцидент стався в середу в другій половині дня.

За повідомленнями поліції та прокурора, одна людина отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, двоє - легкі.

Було евакуйовано близько 100 працівників компанії. Фахівці Державного управління кримінальної поліції Баден-Вюртемберга обшукали всю будівлю із собаками, інших підозрілих предметів не знайшли. Адміністративна будівля магазину перебуває у промисловій зоні.

Поліція намагається з’ясувати, хто відправив послання. Про можливих злочинців та мотив досі нічого не відомо.

Слідчі також з'ясовують, чи є зв’язок з вибухом на фабриці напоїв в Еппельхаймі минулого вівторка, за день до інциденту в Некарсульмі. Там постраждав працівник, який також відкрив лист з вибухівкою. Еппельхайм розташований за 60 км від Некарсульма.

Фото: dpa/Simon Adomat