У Берліні проходить поліцейська операція через «війни» арабських і чеченських кланів

У берлінському районі Нойкельн з ранку проходить масштабна поліцейська операція з обшуками та перевірками.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Twitter поліції Берліна.

Зазначається, що кілька сотень бійців спецназу, поліції разом із податковими слідчими з 6 ранку проводять обшуки у Берліні та землі Бранденбург.

Обшуки проведені вже в 25 приміщеннях. Операція триває.

Повідомляється про арешт 2 членів відомого клана Реммо.

Вона проводиться у зв’язку із суперечкою між «людьми арабського та чеченського походження» у листопаді 2020 року, розслідуванням столичної прокуратури щодо торгівлі зброєю та наркотиками, а також розслідуванням, яке проводить податкова інспекція.

У різних регіонах ФРН, але насамперед у столиці, дедалі більше зростає «конкуренція» між арабськими кримінальними кланами, які давно оселилися в Німеччині, та чеченськими, які з’явилися пізніше. Боротьба йде переважно за контроль над ринками наркотиків і зброї. Нерідко доходить до сутичок із застосуванням зброї. Арабські клани, як відомо слідчім, до того ж стоять за нелегальною торгівлею золотом і причетні до кількох гучних пограбувань музеїв.

Фото: bz-berlin.de