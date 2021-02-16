У Туреччині затримали 718 осіб за підозрою у зв’язках з РПК

Під час операції з викриття діяльності Робітничої партії Курдистану та її відгалуження Союзу комун Курдистану, в 40 провінціях (з 81) Туреччини затримано 718 людей.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на СNN Türk.

«У ході операцій, спрямованих на викриття діяльності PKK/KCK (Робітничої партії Курдистану/Союзу комун Курдистану - ред.), було затримано 718 осіб, у тому числі керівників провінцій та районів з числа Народно-демократичної партії», - повідомляє телеканал з посиланням на МВС Туреччини.

Під час операції, яка проводилася в 40 провінціях країни, було вилучено багато одиниць різних видів зброї, організаційні документи та цифрові матеріали.

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Як відомо, у результаті антитерористичної операції Pençe Kartal-2 на півночі Іраку, підрозділи збройних сил Туреччини знешкодили 53 бойовики Робітничої партії Курдистану, знищили регіональний штаб РПК. Натомість бойовики вбили 13 громадян Туреччині, яких тримали в заручниках з 2015 року. В ході операції загинуло троє військовослужбовців ЗС Туреччини.

Фото: АА