Потужний землетрус в Ірані зруйнував будинки, десятки постраждалих

У південно-західній іранській провінції Кохґілує і Боєрахмед стався землетрус магнітудою 5,6, в результаті чого постраждали щонайменше 40 людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 149 км на південний схід від міста Шехрі-Корд. Осередок залягав на глибині 10 км.

Агентство Tasnim пише, що землетрус спричинив тимчасове відключення електроенергії, пошкодив багато будівель та низку сільських доріг.

Землетруси в Ірані є частими, оскільки країна розташована на великих сейсмічних розломах.

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Так, у 2003 році землетрус магнітудою 6,6 знищив історичне місто Бам, загинули 26 тисяч людей.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 5,5 стався на південному заході Греції у середу, 17 лютого.

Фото: Tasnimnews