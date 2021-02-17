У Греції стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,5 стався на південному-заході Греції у середу, 17 лютого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Підземні поштовхи зафіксовано вранці о 05:35 за київським часом. Епіцентр землетрусу був за 16 км від міста Камарай на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 лютого в канадському курортному місті Банф, що у Скелястих горах, 13 лютого стався землетрус магнітудою 3,9.