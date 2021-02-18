Північна Македонія розпочала COVID-вакцинацію

У середу, 17 лютого, у Північній Македонії офіційно стартував процес щеплення населення проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє 24mk.

Зазначається, що перші щеплення зробили працівникам клініки інфекційних хвороб у столиці країни Скоп’є.

Минулими вихідними до Північної Македонії з Сербії прибуло 4680 доз вакцини Pfizer.

За словами міністра охорони здоров'я Венко Філіпче насамперед у країні вакцинують усіх співробітників інфекційної клініки та COVID-центрів, а також решту медпрацівників.

За останніми даними, від початку епідемії коронавірусу в Північній Македонії виявлено 97,8 тис. випадків інфікування, померли 3010 осіб.