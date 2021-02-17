Засновник Amazon знову став найбагатшою людиною світу

Засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі статус найбагатшої людини світу, обійшовши Ілона Маска.

Про це свідчать дані рейтингу Bloomberg, передає Укрінформ.

Статки Безоса оцінюються в $191,2 млрд, що на $955 млн більше, ніж у Маска.

Засновник Tesla і SpaceX опустився на другу сходинку рейтингу після падіння акцій Tesla на 2,4%, які скоротили його статки на $4,6 млрд і оцінюються зараз у $190 млрд.

Акції Amazon зросли на 53% за останні 12 місяців, пише видання.

Читайте також: Безос обійшов Маска у рейтингу Forbes

Як повідомляв Укрінформ, засновник Amazon мільярдер Джефф Безос залишить посаду гендиректора компанії в третьому кварталі 2021 року.

Безос заявив, що зосередить свою енергію та увагу на нових продуктах й ініціативах компанії. Тому він перейде на посаду виконавчого директора, а його місце займе Енді Яссі, який наразі є керівником Amazon Web Services.