На Північну Кароліну налетіло торнадо - є загиблі й постраждалі

Унаслідок торнадо в американському штаті Північна Кароліна загинули щонайменше троє осіб, ще 10 отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AP.

За даними місцевих чиновників, стихійне лихо вдарило по округу Барнсвік після півночі. В результаті торнадо тисячі людей залишилися без світла, а десятки будинків були зруйновані.

Місцеві ЗМІ також розповідають про повалені дерева в районі торнадо. Наразі рятувальники продовжують шукати людей, які застрягли під завалами.

«Я ще ніколи не бачив такого (торнадо – ред.). Багато руйнувань. Це буде довгий процес із відновлення міста», - заявив шериф округу Джон Інграм.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці січня внаслідок торнадо в американському штаті Алабама загинула одна людина, ще 20 отримали травми.

Фото: Brunswick County Sheriff's Office via Facebook