У США через торнадо загинула людина, десятки травмованих
Укрінформ
Унаслідок торнадо в американському штаті Алабама загинула одна людина, ще 20 отримали травми.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.
Епіцентр стихійного лиха в ніч на вівторок був зафіксований у північному районі міста Бірмінгем.
Вже відомо про десятки зруйнованих будинків. Багато шкіл в окрузі Фултодейл будуть закриті у вівторок через завдану шкоду.
Місцеві пожежники також повідомляють про повалені дерева й знеструмлення в окрузі.
Як повідомляв Укрінформ, в Англії та Вельсі через масштабні повені, які викликав шторм Крістоф, евакуювали тисячі людей.
Фото: nytimes.com