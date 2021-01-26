У США через торнадо загинула людина, десятки травмованих

Унаслідок торнадо в американському штаті Алабама загинула одна людина, ще 20 отримали травми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NBC News.

Епіцентр стихійного лиха в ніч на вівторок був зафіксований у північному районі міста Бірмінгем.

Вже відомо про десятки зруйнованих будинків. Багато шкіл в окрузі Фултодейл будуть закриті у вівторок через завдану шкоду.

Місцеві пожежники також повідомляють про повалені дерева й знеструмлення в окрузі.

Як повідомляв Укрінформ, в Англії та Вельсі через масштабні повені, які викликав шторм Крістоф, евакуювали тисячі людей.

Фото: nytimes.com