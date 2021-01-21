Шторм «Крістоф» приніс у Британію повені та сніг: евакуювали тисячі людей
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що постраждало 2 тисячі будинків у районах Дідсбері і Нортенден в Манчестері, а також в Ратіні і Бангор-он-Ді у Північному Уельсі та Магуллі в Мерсісайді. Їх жителів довелося евакуювати у безпечні місця.
Уряд випустив понад 200 попереджень про повені, п'ять з яких - серйозні, а також погодні попередження про дощ і сніг. Агентство з питань довкілля заявило, що на багатьох річках спострігається небезпечно високий рівень води.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що уряд повністю готовий до подвійної кризи - повені та пандемії. За його словами, об'єкти, захищені відповідно до коронавірусних норм, будуть доступні для всіх людей, вимушених евакуюватися внаслідок негоди.
Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії оголосив столицю країни Мадрид та весь столичний регіон, котрий минулого тижня постраждав від буревію "Філомена", зоною стихійного лиха.
Фото: PA MEDIA