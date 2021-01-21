Шторм «Крістоф» приніс у Британію повені та сніг: евакуювали тисячі людей

В Англії та Уельсі через масштабні повені, які викликав шторм «Крістоф», евакуювали тисячі людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що постраждало 2 тисячі будинків у районах Дідсбері і Нортенден в Манчестері, а також в Ратіні і Бангор-он-Ді у Північному Уельсі та Магуллі в Мерсісайді. Їх жителів довелося евакуювати у безпечні місця.

Уряд випустив понад 200 попереджень про повені, п'ять з яких - серйозні, а також погодні попередження про дощ і сніг. Агентство з питань довкілля заявило, що на багатьох річках спострігається небезпечно високий рівень води.

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що уряд повністю готовий до подвійної кризи - повені та пандемії. За його словами, об'єкти, захищені відповідно до коронавірусних норм, будуть доступні для всіх людей, вимушених евакуюватися внаслідок негоди.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд Іспанії оголосив столицю країни Мадрид та весь столичний регіон, котрий минулого тижня постраждав від буревію "Філомена", зоною стихійного лиха.

Фото: PA MEDIA