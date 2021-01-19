В Японії сніговий шторм зіштовхнув 134 авто

В Японії сніговий шторм зіштовхнув 134 авто

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Укрінформ
Рясний снігопад спровокував масову ДТП на швидкісній автомагістралі в Японії, в якій загинула щонайменше одна людина, а більше десяти отримали ушкодження. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Щонайменше 134 автівки стали учасниками низки ДТП в Японії сьогодні, коли сніговий шторм обрушився на ділянку шосе, унаслідок ДТП одна людина загинула, а понад десять осіб потребували медичної допомоги.

Аварії сталися на швидкісному автошляху Тохоку у північній префектурі Міягі близько полудня, на ділянці дороги довжиною близько 1 км, заявили в уряді Японії.

Напередодні влада встановила на цій дорозі обмеження швидкості до 50 км/год, але цього було недостатньо для запобігання аваріям.

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Загалом, близько 200 людей потрапили в аварії, 12 з них були відправлені до лікарні, повідомили в японській агенції з ліквідації наслідків стихійних лих. Рятувальні операції на місці події тривають, заявив журналістам головний секретар уряду Кацунобу Като.

Протягом останніх тижнів у частині Японії спостерігаються незвично рясні снігопади.

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