В Японії сніговий шторм зіштовхнув 134 авто

Рясний снігопад спровокував масову ДТП на швидкісній автомагістралі в Японії, в якій загинула щонайменше одна людина, а більше десяти отримали ушкодження.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Щонайменше 134 автівки стали учасниками низки ДТП в Японії сьогодні, коли сніговий шторм обрушився на ділянку шосе, унаслідок ДТП одна людина загинула, а понад десять осіб потребували медичної допомоги.

A #snowstorm caused multi-car pileups on #Japan’s Tohoku expressway in Miyagi prefecture on Tuesday, injuring about 200 people and leaving 134 others stranded, according to local media. #ACCIDENT pic.twitter.com/P6vSHBGh1j — CCTV+ (@CCTV_Plus) January 19, 2021

Аварії сталися на швидкісному автошляху Тохоку у північній префектурі Міягі близько полудня, на ділянці дороги довжиною близько 1 км, заявили в уряді Японії.

Напередодні влада встановила на цій дорозі обмеження швидкості до 50 км/год, але цього було недостатньо для запобігання аваріям.

Загалом, близько 200 людей потрапили в аварії, 12 з них були відправлені до лікарні, повідомили в японській агенції з ліквідації наслідків стихійних лих. Рятувальні операції на місці події тривають, заявив журналістам головний секретар уряду Кацунобу Като.

Протягом останніх тижнів у частині Японії спостерігаються незвично рясні снігопади.