У Греції вирував смерч, який було видно з трьох островів

Сьогодні у південній частині Греції виник потужний водяний смерч після тривалих сильних злив.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Watchers.

Смерч було видно з трьох островів - Санторіні, Родоса та Наксоса.

Декілька людей потрапили у пастку повені, але їх вдалося врятувати. Про постраждалих не повідомляється.

Місцевим рятувальникам довелося відкачувати воду з автошляхів за допомогою спеціальних помп.

Читайте також: На Херсонщині зняли торнадо

Влада закликала місцевих мешканців не залишати свої оселі.

Фото: watchers.news