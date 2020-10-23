У Греції вирував смерч, який було видно з трьох островів
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Укрінформ
Сьогодні у південній частині Греції виник потужний водяний смерч після тривалих сильних злив.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Watchers.
Смерч було видно з трьох островів - Санторіні, Родоса та Наксоса.
Декілька людей потрапили у пастку повені, але їх вдалося врятувати. Про постраждалих не повідомляється.
Місцевим рятувальникам довелося відкачувати воду з автошляхів за допомогою спеціальних помп.
Влада закликала місцевих мешканців не залишати свої оселі.
Фото: watchers.news