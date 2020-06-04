На Херсонщині в селі Хорли зняли торнадо.

Фото і відео прокоментував метеоролог Харківського регіонального центру з гідрометеорології Ігор Кибальчич у Facebook.

"Смерч значних розмірів, ймовірно, водяний, був помічений Дмитром Рижком у селі Хорли, Херсонська область, 3 червня. На фото можна побачити, що вихор почав формуватися над водною поверхнею і потім вже вийшов безпосередньо на узбережжі півострова Гіркий Кут. Також додаю топографічну карту району на останньому фото, щоб зрозуміти особливості даної місцевості і відеозйомку від Nugzar Kutaladze.

P.S. Після детального аналізу інших відеозаписів даного випадку, виявилося, що це все ж таки смерч мезоциклонного походження (торнадо). Про це, зокрема, свідчить обертання материнської хмари і невеличкий вторинний вихор, що "танцює" навколо головної воронки", - пише Кибальчич.

На Херсонщині зняли торнадо

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Він також наголосив, що смерч - це узагальнений термін, а взагалі їх існує декілька типів - торнадо, гастнадо, лендспаут і т.ін.