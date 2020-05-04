У небі над Черніговом зафіксували рідкісні хмари Mammatus

У небі над Черніговом напередодні після недільного дощу зафіксували рідкісні хмари Mammatus.

Фото природного явища у Facebook оприлюднив чернігівський метеоролог Юрій Сібірцев.

"Структура хмарного поля в Чернігові о 16.40 після проходження купчасто-дощової хмари з грозою. Утворилися хмари Мамматуси (вим’яподібні хмари), - підписав він свої знімки.

Цю інформацію на свою сторінку перепостив Чернігівській обласний центр з гідрометеорології.

За даними з Вікіпедії, двоопуклі або вим'яподібні хмари - рідкісне метеорологічне явище, яке спостерігається 1-2 рази на десятки років. Свідчить про настання сильної бурі, урагану, грози і навіть торнадо.

Свою назву "Mammatus" хмари отримали через форму, схожу на молочні залози (зокрема, вим'я корови). Найчастіше вони складаються з чистого льоду або крапель рідкої води. Особливістю цих хмар є здатність залишатися в нерухомому стані від 10 до 15 хвилин.