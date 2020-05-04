Грози, мокрий сніг та +23°: синоптики розповіли про погоду на найближчі дні

У найближчі дні в Україні пройдуть дощі з грозами, в Карпатах - мокрий сніг. Температура коливатиметься від 7° вночі до 23° вдень.

Про це Укрінформу повідомляє Український гідрометцентр.

"4 травня хмарно з проясненнями. Вночі невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на півдні та сході південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°; вдень 18-23°, на півдні та сході до 26°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 14-19°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 4 травня хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ; вдень помірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

На Київщині також пройде невеликий дощ; вдень помірні короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

В Україні 5-6 травня вночі місцями пройдуть невеликі дощі, 6 травня в Карпатах - з мокрим снігом (5 травня у більшості західних областей без опадів), вдень повсюди помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 3-8° тепла (6 травня в Карпатах заморозки 0-5°), вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 7-12°, вдень 14-19°, на сході країни 17-22°.

5-6 травня у столиці та Київській області очікуються вночі місцями невеликі, вдень помірні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 14-19°.

На 7 травня синоптики прогнозують вночі в західних, східних та Одеській областях, вдень на Правобережжі короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

8 травня у південних областях помірний, вночі на Прикарпатті, вдень у центральних областях невеликий дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура вночі 2-8° тепла, на півдні та сході до 11°; вдень 11-17°, на сході до 20°, 7 травня у західних областях 8-14° тепла.

В Карпатах дощ з мокрим снігом, вдень 8 травня без істотних опадів; вночі заморозки 0-3°, температура вдень 7 травня 1-6° тепла, 8 травня 4-9°.

У Києві та області 7-8 травня без істотних опадів, лише вдень 7 травня пройде короткочасний дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.