В Афінах через негоду відклали вакцинацію та частково закрили метро
Про це повідомляє AP, передає Укрінформ.
Крім того, одну лінію афінського метрополітену, яка проходить частково над землею, зупинено. Також через негоду не курсуватиме більшість автобусів.
Влада закликала місцевих жителів, особливо у північному та східному передмістях Афін, не залишати свої домівки вранці у вівторок.
Снігоприбиральні машини й вантажівки з сіллю працюють на вулицях у центрі Афін.
One last update before I go warm up for a bit: It’s after 1pm and Kolonaki Plateia is getting absolutely dusted!— Evan Levine (@LevineRx) February 16, 2021
Feels like the whole city is out and about now, even the policemen are having snowball fights!
🇬🇷❄️#athens #greece #χιονι #Μηδεια #SnowDay pic.twitter.com/Esu7i4MGhE
За інформацією ЗМІ, снігопади часто трапляються у гірській місцевості Греції та на півночі країни, однак у столиці вони бувають набагато рідше, особливо сильні.
Λεωφόρος Αλεξάνδρας τώρα.#athens #μηδεια #greeknews pic.twitter.com/YfeAfiCLBj— Costas Matthaiopoulos (@Cosmat_) February 16, 2021
Частина Афін також знеструмлена через пошкодження ліній електропередачі, нині триває робота над їх відновленням.
Снігопад у центрі Афін розпочався пізно ввечері у понеділок і тривав протягом ночі.
Як повідомлялося, вплив холодної погоди протягом останніх днів на собі відчули низка європейських країн. Зокрема, у Великій Британії 11 лютого зафіксували найнижчу температуру за останні 26 років. Деякі райони в країні замело, замерзли навіть фонтани на Трафальгарській площі в Лондоні.