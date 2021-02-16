В Афінах через негоду відклали вакцинацію та частково закрили метро

Органи охорони здоров'я Греції оголосили, що відкладають вакцинацію від коронавірусу в більшій частині Афін через сильний снігопад у столичному регіоні.

Про це повідомляє AP, передає Укрінформ.

Крім того, одну лінію афінського метрополітену, яка проходить частково над землею, зупинено. Також через негоду не курсуватиме більшість автобусів.

Фото: Jim Mellas

Влада закликала місцевих жителів, особливо у північному та східному передмістях Афін, не залишати свої домівки вранці у вівторок.

Снігоприбиральні машини й вантажівки з сіллю працюють на вулицях у центрі Афін.

One last update before I go warm up for a bit: It’s after 1pm and Kolonaki Plateia is getting absolutely dusted!



Feels like the whole city is out and about now, even the policemen are having snowball fights!



🇬🇷❄️#athens #greece #χιονι #Μηδεια #SnowDay pic.twitter.com/Esu7i4MGhE — Evan Levine (@LevineRx) February 16, 2021

За інформацією ЗМІ, снігопади часто трапляються у гірській місцевості Греції та на півночі країни, однак у столиці вони бувають набагато рідше, особливо сильні.

Частина Афін також знеструмлена через пошкодження ліній електропередачі, нині триває робота над їх відновленням.

Снігопад у центрі Афін розпочався пізно ввечері у понеділок і тривав протягом ночі.

Як повідомлялося, вплив холодної погоди протягом останніх днів на собі відчули низка європейських країн. Зокрема, у Великій Британії 11 лютого зафіксували найнижчу температуру за останні 26 років. Деякі райони в країні замело, замерзли навіть фонтани на Трафальгарській площі в Лондоні.