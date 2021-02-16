Гвінея офіційно оголосила про епідемію Еболи

Західноафриканська держава Республіка Гвінея офіційно заявила про наявність епідемії Ебола в країні після того, як щонайменше троє людей померли від захворювання, а четверо інших отримали позитивний тест.

Про це повідомило в понеділок американське інформагентство AP, передає Укрінформ.

«Уряд запевняє, що вживаються всі необхідні заходи для того, щоби зупинити епідемію якомога швидше. Влада рекомендує населенню постраждалих районів дотримуватися гігієни та запобіжних заходів, а також доповідати органам охорони здоров’я про виявлення підозрілих симптомів», - наводить видання заяву Мінохорони здоров’я Гвінеї.

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Сусідні країни, Сьєрра-Леоне та Ліберія, привели своїх громадян у стан підвищеної готовності. Саме ці країни стали епіцентром смертоносної епідемії в 2014-2016 рр., коли загинуло понад 11,3 тисяч людей. Про виявлення хвороби на початку місяця також заявили в Конго.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) оголосила попередження про спалахи захворювання на Еболу в регіоні західної Африки. У Організації також заявили про необхідність якомога швидше забезпечити доступність вакцини проти Еболи, розробленої під час спалаху 2014–2016 років.

Як повідомлялося раніше, минулого місяця ВООЗ оголосила про створення глобального запасу з надзвичайних ситуацій із близько 500 тисячами доз вакцини проти Еболи, щоби мати можливість ефективно реагувати на спалахи захворювання. Однак на момент заяви було доступно лише 7 тисяч доз. Вакцину проти Еболи виготовляє компанія Merck.