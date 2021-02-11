У Конго зафіксували другу за тиждень смерть від Еболи

У Демократичній Республіці Конго виявлено другий летальний випадок від лихоманки Ебола після спалаху епідемії у червні 2020 року.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Зазначається, що другий випадок також зафіксований у провінції Північне Ківу, яке було одним із епіцентрів попереднього спалаху хвороби минулого року.

Деталей щодо того чи спілкувалася померла особа з попередньою померлою від Еболи жінки не наводиться.

У ВООЗ вважають, що ці випадки можуть свідчити про відродження нового спалаху хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, цього тижня Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго заявило про смерть жінки від вірусу Ебола у місті Бутембо в провінції Північне Ківу.

Вона звернулася до лікарні з симптомами подібними до Еболи. Зазначається, що пацієнтка була дружиною чоловіка, що переніс хворобу під час попереднього спалаху. Жінку не змогли врятувати. Аналізи підтвердили, що причиною смерті стала Ебола.

Команда епідеміологів ВООЗ працює на місці. Вже виявлено понад 70 контактів. Також триває дезінфекція місць, які відвідує пацієнт.

Десятий спалах Еболи, що тривав майже два роки, був другим за величиною у світі, і на момент його закінчення було зареєстровано 3481 випадок, 2299 людей померли.

Після спалаху ВООЗ створило резерви вакцини від вірусу Ебола на випадок термінового реагування.

Фото: Maria Santto