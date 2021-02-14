У Гвінеї вперше за п'ять років - нові смерті від Еболи

У Гвінеї вперше за п'ять років від лихоманки Ебола померли щонайменше четверо людей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Ремі Лама, передає Укрінформ з посиланням на France24.

Одна з останніх жертв - медсестра, яка захворіла наприкінці січня і була похована 1 лютого. Серед людей, які брали участь в її похоронах, у вісьмох було виявлено симптоми хвороби, троє померли і ще четверо перебувають у лікарні.

Один пацієнт утік, але його було знайдено і госпіталізовано в столиці країни Конакрі.

Епідемія лихоманки Ебола у Західній Африці в 2013-2016 роках, що почалася у Гвінеї, забрала життя 11 300 осіб. Взяти під контроль поширення хвороби допомогла вакцинація більш ніж 40 000 осіб.

Як повідомлялося, у Демократичній Республіці Конго зафіксовано другий летальний випадок від лихоманки Ебола після завершення епідемії у 2020 році.

Хвороба, викликана вірусом Ебола, - гостре інфекційне захворювання, яке характеризується часто важким перебігом, високою летальністю, вираженою інтоксикацією, зневодненням, ураженням кровоносних судин багатьох органів з розвитком важкого геморагічного синдрому.