Пелосі ініціює створення незалежної комісії щодо розслідування атаки на Конгрес США

Спікерка Палати представників американського Конгресу конгресвумен Ненсі Пелосі оголосила про плани створення незалежної комісії для розслідування подій 6 січня, коли розлючений натовп прихильників Трампа атакував будівлю Капітолію.

Про це вона заявила в офіційному листі членам нижньої палати з нагоди Президентського дня у понеділок, передає Укрінформ.

«Для захисту нашої безпеки... наступним кроком стане створення зовнішньої незалежної Комісії, по типу Комісії 9/11, яка «розслідуватиме факти та причини, пов’язані з проявом внутрішнього тероризму під час атаки 6 січня 2021 року на Комплекс Капітолію Сполучених Штатів»,- наголошується в листі Пелосі.

За її словами, нова комісія має вивчити спроби «втручання у процес мирної передачі влади», а також факти та причини, пов’язані з готовністю поліції Капітолію та інших правоохоронних органів реагувати на такі події.

Водночас Пелосі наголосила, що до того, як комісія почне роботу, необхідно виділити додаткові кошти для гарантування безпеки Капітолію.

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Як повідомлялося раніше, спікерка Палати представників США вже виступала із закликами розглянути подібну ініціативу. Створення такої комісії, а також її робота має засновуватися на статуті, який повинні затвердити обидві палати Конгресу, а також президент Сполучених Штатів.

Фото: ZACH GIBSON / MCT