Керівники Facebook та Twitter можуть дати свідчення у справі щодо штурму Капітолія

Керівники компаній Facebook Inc та Twitter Inc можуть дати свідчення перед законодавцями Палати представників Конгресу США стосовно подій у Вашингтоні 6 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Politico.

Як зазначається, точна дата слухань ще не призначена, але вони можуть відбутися вже у березні.

Обговорюється надання засновнику Facebook Марку Цукербергу можливості виступити перед Комітетом палати з питань енергетики та торгівлі, як стверджують двоє джерел Politico, а також керівнику Twitter Джеку Дорсі.

Очільники комітетів уважно вивчають обробку платформами дезінформації та «насильницького контенту», що стосується заворушень у Капітолії.

Минулого місяця голова Комітету палати представників з питань енергетики та торгівлі Френк Паллоне оголосив про плани розслідувати, яку роль ці платформи зіграли у штурмі Капітолію прибічниками колишнього президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, у Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прибічників Трампа, які увірвалися до Капітолія.

Унаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.