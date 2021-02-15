Французам дозволили обідати на робочому місці — раніше це було порушенням закону

Французам дозволили обідати на робочому місці — раніше це було порушенням закону

Укрінформ
Французький уряд своїм указом дозволив працівникам обідати на робочому місці. До цього французький Трудовий кодекс таку практику забороняв.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

З метою стримати поширення пандемії коронавірусу, влада призупинила дію тривалої заборони на обіди на робочому місці урядовим указом, опублікованим у неділю.

Обідня перерва, або «la pause déjeuner», у Франції здавна вважалася сакральним моментом. До цього часу французький трудовий кодекс забороняв працедавцям дозволяти працівникам харчуватися на робочому місці, підкреслюючи важливість культури споживання їжі.

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Традиційно, співробітники разом брали їжу в сусідньому бістро. Вони зазвичай замовляли ланч з двох-трьох страв.

Фото: CNN
Фото: CNN

Тимчасовий дозвіл поширюється на організації, в яких працюють понад 50 працівників, а також там, де конструкція їдальні не дозволяє дотримуватися встановлених норм соціального дистанціювання.

Фото: iStock

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