Найвищу будівлю у світі підсвітили кольорами українського прапора

Найвищий у світі хмарочос Бурдж Халіфа, розміщений в Об'єднаних Арабських Еміратах, підсвітили кольорами українського прапора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на офіційній сторінці Президента Володимира Зеленського в Іnstagram.

Бурдж Халіфа — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай, ОАЕ. На сьогодні він є найвищою спорудою планети. Хмарочос сягає висоти 828 метрів і складається зі 162 поверхів. Вартість спорудження — 1,5 млрд доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 14-15 лютого перебуває з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах. У межах візиту українська делегація підписала низку меморандумів та контрактів на загальну суму від 3 млрд дол. США. Сьогодні Зеленський зустрівся з віцепрезидентом, прем’єр-міністром ОАЕ, міністром оборони, правителем емірату Дубай шейхом Мухаммадом бін Рашидом Аль Мактумом.