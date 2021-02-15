Глава Міноборони Польщі: Воєнна загроза з боку Росії не є абстрактною

Загроза з боку потенційного агресора не є абстрактною, тому є потреба подальшого збільшення чисельності збройних сил Польщі.

Про це заявив глава Міністерства національної оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Укрінформ з посиланням на РАР.

«Воєнна загроза не є абстрактною. Ми маємо пам’ятати хоча б про російську агресію проти Грузії й України. Ми модернізуємо польські збройні сили, збільшуємо їх кількість, тісно співпрацюємо з найпотужнішою армією світу, тобто американською, аби відлякати потенційного агресора», - заявив Блащак в інтерв'ю Sieci.

Він зазначив, що коли партія «Право і справедливість» (PiS) прийшла до влади в Польщі в 2015 році, то польська армія нараховувала 95 тис. військовослужбовців. Натомість зараз ЗС Польщі нараховують 135 тис., включаючи новий вид військ - територіальної оборони.

За його словами, у планах є подальше збільшення чисельності збройних сил Польщі.

Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.