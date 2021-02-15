Саудівська Аравія перехопила два озброєні дрони з Ємену
Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.
Зазначається, що дрони були запущені єменськими бойовиками-хуситами.
Самі бойовики розповіли, що мали намір завдати дронами ударів по міжнародному аеропорту Абхи поблизу із містом Хаміс Мушайт.
Сіньхуа нагадує, що в середу за допомогою подібної атаки дронами хуситам вдалося завдати удар по аеропорту Абхи, унаслідок чого на злітній смузі загорівся цивільний літак, але обійшлося без жертв.
“Речник міжнародної коаліції в інтерв’ю місцевому телеканалу Аль-Арабія розповів, що від початку війни в Ємені члени коаліції перехопили понад 345 ракет та 515 дронів”, - йдеться у матеріалі.
Нагадаємо: в березні мине шість років, як міжнародна коаліція веде збройне протистояння із бойовиками-хуситами в Ємені на підтримку уряду президента Ємену Абд-Рабу Мансура Хаді.
Фото: @AlArabiya_Eng