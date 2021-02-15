Саудівська Аравія перехопила два озброєні дрони з Ємену

Очолювана Саудівською Аравією міжнародна коаліція успішно перехопила два озброєні дрони, які летіли до прикордонного міста Хаміс Мушайт.

Як повідомляє Укрінформ, про це із посиланням на місцеві ЗМІ пише Сіньхуа.

Зазначається, що дрони були запущені єменськими бойовиками-хуситами.

Самі бойовики розповіли, що мали намір завдати дронами ударів по міжнародному аеропорту Абхи поблизу із містом Хаміс Мушайт.

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Сіньхуа нагадує, що в середу за допомогою подібної атаки дронами хуситам вдалося завдати удар по аеропорту Абхи, унаслідок чого на злітній смузі загорівся цивільний літак, але обійшлося без жертв.

“Речник міжнародної коаліції в інтерв’ю місцевому телеканалу Аль-Арабія розповів, що від початку війни в Ємені члени коаліції перехопили понад 345 ракет та 515 дронів”, - йдеться у матеріалі.

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Нагадаємо: в березні мине шість років, як міжнародна коаліція веде збройне протистояння із бойовиками-хуситами в Ємені на підтримку уряду президента Ємену Абд-Рабу Мансура Хаді.

Фото: @AlArabiya_Eng