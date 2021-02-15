Сходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла до 50

Рятувальники знайшли тіла ще 12 людей, які загинули внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

Зазначається, що загальна кількість офіційно підтверджених жертв катастрофи сягнула 50.

“П’ять із дванадцяти тіл було виявлено у тунелі, в якому близько 35-40 людей, вірогідно, виявилися заблокованими після природного катаклізму”, - йдеться у матеріалі.

Лише половину виявлених тіл вдалося ідентифікувати та передати родичам.

Як повідомляв Укрінформ, в індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі «Ріші Ганга». Захисники навколишнього середовища вбачають причину сходження у неконтрольованому будівництві на схилах льодовика упродовж останніх років.

Фото: theworldnews.net