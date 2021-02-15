Сходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла до 50
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
Зазначається, що загальна кількість офіційно підтверджених жертв катастрофи сягнула 50.
“П’ять із дванадцяти тіл було виявлено у тунелі, в якому близько 35-40 людей, вірогідно, виявилися заблокованими після природного катаклізму”, - йдеться у матеріалі.
Лише половину виявлених тіл вдалося ідентифікувати та передати родичам.
Як повідомляв Укрінформ, в індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі «Ріші Ганга». Захисники навколишнього середовища вбачають причину сходження у неконтрольованому будівництві на схилах льодовика упродовж останніх років.
Фото: theworldnews.net