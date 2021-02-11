Танення льодовика в Індії: кількість жертв зросла до 36

Тіла щонайменше 36 людей, які загинули внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії, вже знайдені рятувальниками.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Станом на сьогодні, рятувальники виявили тіла 36 людей після повені в долині річки Дауліганга штату Уттаракханд минулої неділі.

Приблизно 171 особа залишається зниклою безвісті, більшість з цих людей - робітники, які працювали на будмайданчику греблі «Ріші Ганга».

Посадовець Національних сил реагування на катастрофи Індії (NDRF) заявив, що кількість рятувальних груп на місці інциденту обмежена після того, як рівень води в річці почав зростати.

Як повідомляв Укрінформ, в індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі «Ріші Ганга».

Фото: ndtv.com