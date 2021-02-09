Танення льодовика в Індії: 28 загиблих, 197 зниклих безвісти

Щонайменше 28 людей загинули внаслідок сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, ще 197 осіб досі вважаються зниклими безвісти.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах повідомив, що 13 населених пунктів були ізольовані після сходження льодовика. Їжу та інші припаси їх мешканцям доставляли авіацією.

Дослідники вважають, що сильний снігопад, що супроводжувався яскравим сонячним світлом, у поєднанні з підвищенням температури, могли спровокувати танення льодовика.

Як повідомлялося, в індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга".