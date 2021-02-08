Сходження льодовика в Індії: кількість жертв зросла до 26

Щонайменше 26 осіб загинули в результаті сходження льодовика у штаті Уттаракханд на півночі Індії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив керівник поліції штату Ашок Кумар у Твітері.

"За останніми даними, до 20:00 (за місцевим часом) 8 лютого у тунелі Тапован були знайдені тіла 26 осіб. 171 особа досі вважається зниклою безвісти... Рятувальна операція в тунелі триває", - написав він.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих та майже 200 зниклих безвісти.

В індійському штаті Уттаракханд 7 лютого сходження льодовика спричинило масштабну повінь. У пастці опинилися понад 150 робітників, які працювали на будмайданчику греблі "Ріші Ганга".

Фото: indianexpress.com