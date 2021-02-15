Джонсон прокоментував другий невдалий імпічмент Трампа
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBS.
"Я думаю, що ясний сигнал, який ми отримуємо з судових засідань в Америці, полягає в тому, що після всіх клопотів і плутанини американська демократія сильна, а американська конституція сильна й надійна. І тепер ми дуже раді, я дуже радий, що у нас хороші відносини з Білим домом", - заявив Джонсон.
Як повідомляв Укрінформ, Сенат США не підтримав обвинувачення з імпічменту Дональда Трампа, який було оголошено Палатою представників 13 січня.
За те, щоб визнати експрезидента винним у підбурюванні до заколоту, проголосували 57 сенаторів. Проти висловилися 43 законодавці.
Таким чином, верхня палата Конгресу не змогла дати необхідні дві третини голосів, аби затвердити рішення про імпічмент.
Фото: АА