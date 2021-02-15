Джонсон прокоментував другий невдалий імпічмент Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив про силу американської демократії після рішення Сенату США виправдати експрезидента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBS.

"Я думаю, що ясний сигнал, який ми отримуємо з судових засідань в Америці, полягає в тому, що після всіх клопотів і плутанини американська демократія сильна, а американська конституція сильна й надійна. І тепер ми дуже раді, я дуже радий, що у нас хороші відносини з Білим домом", - заявив Джонсон.

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Як повідомляв Укрінформ, Сенат США не підтримав обвинувачення з імпічменту Дональда Трампа, який було оголошено Палатою представників 13 січня.

За те, щоб визнати експрезидента винним у підбурюванні до заколоту, проголосували 57 сенаторів. Проти висловилися 43 законодавці.

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Таким чином, верхня палата Конгресу не змогла дати необхідні дві третини голосів, аби затвердити рішення про імпічмент.

Фото: АА