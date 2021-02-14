Один зі спікерів Байдена пішов у відставку через образу журналістки
Про це він повідомив у Твіттері, передає Укрінформ.
«Я спустошений тим, що збентежив і розчарував моїх колег з Білого дому і президента Байдена», - написав Дакло у своїй заяві.
My statement on resigning from the White House. pic.twitter.com/3Jpiiv75vB— TJ Ducklo (@TDucklo) February 14, 2021
Прессекретар Білого дому Джен Псакі підтвердила відставку свого заступника. «Ми прийняли відставку Ті Джея Дакло після обговорень з ним сьогодні ввечері. Ця розмова відбулася за підтримки глави адміністрації Білого дому», - цитує її CNN.
Раніше Дакло усунули з посади за сексистське висловлювання і погрозу репортерові, яка запитала про його стосунки з іншою журналісткою. Як повідомляє Vanity Fair, під час неофіційної розмови він погрожував вбити жінку, а також у вкрай непристойній формі звинуватив у заздрості до успіху своєї колеги у чоловіків.
Видання Guardian зазначає, що після усунення Дакло Білий дім зіткнувся з критикою за недотримання стандартів, встановлених самим Байденом.
Адже під час віртуальної церемонії приведення до присяги співробітників у день інавгурації Байден сказав: «Якщо ви колись працюватимете зі мною, і я почую, що ви ставитеся до іншого колеги з неповагою, говорите з кимось зверхньо, я вас відразу ж звільню».
Фото: Twitter/@TDucklo