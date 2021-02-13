Імпічмент Трампа: сторона захисту може надовго заблокувати роботу Сенату

Захист Трампа на судових слуханнях з його імпічменту може надовго заблокувати роботу Сенату США після того, як законодавці проголосували за виклик додаткових свідків.

Як повідомляє CNN із посиланням на джерела, юристи колишнього глави Білого дому готують довжелезний список свідків зі свого боку, передає Укрінформ.

«Команда захисту експрезидента стверджує, що вони мають список з 300 готовими свідками», - зазначається в повідомленні.

Наміри затягнути процес підтвердив у суботу також один із союзників Трампа в Сенаті Ліндсі Грем. Він неочікувано опинився серед тих п’яти республіканців, хто проголосував за ініціативу демократів викликати свідків.

«Якщо ви хочете затягування (судових слухань – ред.), це буде процес з великою кількістю свідків», - написав Грем у Твіттері.

Для того, щоб викликати людей для свідчень у судовому процесі, Сенат має знову голосувати по кожному з них. Кожна така пропозиція потенційно уповільнює процедуру подальших слухань.

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У цьому зв’язку демократи пропонують викликати рівну кількість свідків з кожного боку. Вони, зокрема, пропонують заслухати конгресвумен від республіканців Джеймі Еррера Батлер. Вона раніше заявляла, що лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті 6 січня телефонував Трампу з проханням зупинити натовп його прихильників, який штурмував Конгрес. Однак той відмовив законодавцю.

Крім того, в суботу з’явилася інформація про те, що демократи хотіли б викликати в якості свідка Марка Шорта, який очолював офіс ексвіцепрезидента Майкла Пенса. Однак сам Шорт поки офіційно не підтвердив цього.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Палата представників США більшістю голосів оголосила імпічмент на той час президенту Трампу, звинувативши його у підбурюванні до заколоту. Для того, щоб це рішення затвердив Сенат, необхідно щонайменше дві третини його голосів. Для цього 50 демократів має підтримати принаймні 17 сенаторів від Республіканської партії США.

Фото: CNN