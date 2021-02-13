Сенат дозволив допитати свідків в рамках імпічменту Трампа

Сенат США проголосував за виклик свідків на допит в рамках слухань щодо імпічменту 45-го президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це рішення американських сенаторів може затягнути судовий процес, який розпочато за обвинуваченнями проти Трампа у підбурюванні до масових заворушень 6 січня у Капітолії.

Голосування більшості сенаторів за допит свідків означає, що рішення суду навряд чи буде ухвалено в суботу, 13 лютого.

Значна частина засідання у суботу була зосереджена на тому, щоб з'ясувати, наскільки Трамп був обізнаний про дії учасників мітингу 6 січня, коли прибічники Трампа намагались перешкодити колегії вибірників засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах у листопаді.

Трамп став першим президентом США, якому двічі оголошували імпічмент, та першим, кого чекає суд після виходу з Білого дому.

Якщо його визнають винним, Сенат зможе проголосувати за заборону йому балотуватися на президентську посаду знову.

Як повідомляв Укрінформ, у Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після оприлюднення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.

6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прибічників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ятеро людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

Фото: The White House