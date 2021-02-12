Імпічмент Трампа: адвокати скоротили виступи на захист експрезидента

Юридична команда Трампа вирішила не розтягувати на два дні виголошення аргументів на його захист - і вклалася буквально в кілька годин.

Як повідомляє CNN, таким чином адвокати хочуть прискорити процедуру подальшого розгляду, передає Укрінформ.

«Команда захисту колишнього президента Трампа скоротила свої виступи щодо спростування (обвинувачень на адресу ексглави Білого дому – ред.), оскільки юристи хотіли, щоби Девід Шоен (адвокат - ред.) теж був присутній під час сесії запитань і відповідей, оскільки дотримується шабату», - зазначається в повідомленні.

При цьому в команді юристів Трампа були готові, щоб на запитання сенаторів відповідав лише один його адвокат – Брюс Кастор. Однак сам Дональд Трамп та його радники впродовж усього тижня нарікали на нього та навіть збиралися його звільнити.

Перед сесією запитань-відповідей обидва адвокати Трампа провели консультації з республіканськими сенаторами. Зокрема, відомо їхню зустріч з Ліндсі Гремом після завершення виступу сторони захисту в Сенаті.

Раніше передбачалося, що адвокати представлятимуть аргументи на захист Трампа впродовж п’ятниці та суботи. Однак через скорочення цієї процедури графік судових слухань з імпічменту зазнав змін.

Як повідомляв Укрінформ, 13 січня Палата представників оголосила імпічмент Трампу за єдиною статтею обвинувачення – підбурювання до заколоту під час подій 6 січня, коли прихильники президента атакували Конгрес США.

Фото: The White House