Імпічмент Трампа: у Сенаті перейшли до аргументів захисту
За графіком, адвокатам виділено 16 годин впродовж двох днів, передає власний кореспондент Укрінформу.
Очолює захист Трампа відомий американський юрист Брюс Кастор. Ще одна відома персона в команді – адвокат Девід Шоен, який раніше представляв у суді інтереси Роджера Стоуна, давнього соратника Трампа.
Перед слуханнями вони вже заявили, що їм не потрібні два дні для виступів, а вистачить 3-4 годин.
На початку адвокати Трампа заявили, що процес імпічменту є неконституційним – попри те, що Сенат напередодні не підтримав цього твердження під час спільного голосування. Крім того, юристи почали демонструвати кадри з маніфестацій, що охопили Сполучені Штати минулого літа під гаслом «Життя чорних мають значення». Таким чином, вони намагалися порівняти погроми, які влаштували у Конгресі прихильники Трампа, та їхні спроби зірвати затвердження результатів президентських виборів із виступами громадян проти свавілля поліції.
Тим часом, серед республіканських законодавців почали виникати занепокоєння щодо якості юридичного захисту Трампа в процесі імпічменту в Сенаті. Зокрема, телеканал CNN процитував одного з представників Республіканської партії: «Останнє, що нам потрібно, це повторити катастрофу, яку ми побачили у вівторок».
Законодавець апелював до провального виступу адвокатів експрезидента цього вівторка, коли навіть сам Трамп висловив невдоволення своїм захистом. У цьому зв’язку сенатор-республіканець зазначив, що його однопартійці чекали професійної роботи адвокатів, однак те, що відбувається, ускладнює перспективи виправдання експрезидента.
Як повідомляв Укрінформ, у Сенаті США проходять судові слухання у справі щодо імпічменту Дональда Трампа за обвинуваченням у підбурюванні до заколоту. Після висловлення аргументів сторони захисту очікується сесія запитань до менеджерів з імпічменту й адвокатів експрезидента. На початку наступного тижня має відбутися загальне голосування всіх сенаторів, які виступають у ролі великого журі присяжних.
Фото: The White House