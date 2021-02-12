В Італії затримали «злодіїв-акробатів», які грабували знаменитостей

У Мілані поліція затримала групу «злодіїв-акробатів», які стежили за сторінками знаменитостей в Instagram, щоб проникати в їх помешкання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Група злодіїв вивчала світлини знаменитостей у соцмережі, щоб за допомогою геопозицій дізнатися, де вони живуть, коли їх не буде вдома і де знаходяться точки входу і виходу з їхніх будинків.

Серед жертв злодіїв - телеведуча Ділетта Леотта і футболіст міланського «Інтера» Ашраф Хакімі.

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Один підозрюваний був арештований в січні, троє інших - цієї середи. Серед них 17-річний підліток, який стане перед судом у справах неповнолітніх.

Перше пограбування сталося 6 червня минулого року, коли група поцупила у Леотти речі на суму близько 150 000 євро, зокрема прикраси, дизайнерські сумки і годинник Rolex.