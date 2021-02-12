Facebook допомагав поліції розпізнати учасників штурму Капітолія

Компанія Facebook допомагала правоохоронним органам США розпізнати людей, які брали участь у протестах у Вашингтоні та штурмі Капітолія 6 січня.

Про це заявила керівник підрозділу компанії щодо нормативного регулювання Моніка Бікерт, передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg.

Зокрема соцмережа допомагає поліції виявляти людей, що публікували фотографії з місця протестів, навіть після того, як штурм завершився.

Водночас зазначається, що спеціалізоване програмне забезпечення для розпізнавання облич демонстрантів не застосовувалося.

Також Facebook продовжив видаляти контент із закликами до нових протестів.

За кілька днів після штурму Капітолія головна операційна директорка Facebook Шеріл Сандберг заявила, що заворушення планувалися в основному на інших платформах соціальних мереж. Але журналісти знайшли докази того, що Facebook та Instagram є основними інструментами для координації та поширення інформації про протести.

За даними Міністерства юстиції США, нещодавно було затримано ще п'ятьох учасників заворушень біля будівлі Конгресу США, які належать до ультраправого руху Proud Boys, пише CNN.

Серед них також є жінки. Їм інкримінується участь в масовій змові.

Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування вибірників, які підтвердили перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію.

Унаслідок зіткнень загинули п'ять людей. Поліція заарештувала понад 150 осіб. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.