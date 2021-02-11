Отруйники Навального з ФСБ стежили також і за Кара-Мурзою

Розслідувачі виявили, що співробітники ФСБ, які стежили за Олексієм Навальним перед його отруєнням, відстежували переміщення іншого російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзи-молодшого перед двома його отруєннями - в 2015 і в 2017 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайтах Bellingcat і The Insider.

«Ми наводимо докази того, що ті самі співробітники ФСБ (які «працювали» по Навальному, - ред.) вчинили дві спроби отруєння російського політика і журналіста Володимира Кара-Мурзи. Як і у випадку інших отруєнь співробітники з «лабораторії» діяли разом з Другою службою ФСБ (Службою у справах захисту конституційного ладу і боротьби з тероризмом)», - повідомляє The Insider.

Розслідувачі стверджують, що співробітники Інституту криміналістики ФСБ стежили за Володимиром Кара-Мурзою в період і до першої госпіталізації, і до другої. У розслідуванні йдеться, що за три місяці, які передували госпіталізації, Володимира Кара-Мурзу в поїздках по Росії щонайменше чотири рази супроводжували імовірні співробітники ФСБ. Це були поїздки в Томськ, Санкт-Петербург, Калінінград і Казань. Поїздка в Казань відбулася з 22 по 24 травня 2015 року. Кара-Мурза і його супровідники повернулися в Москву менше ніж за 48 годин до появи симптомів отруєння.

Єдине ім'я, яке пов'язує всі чотири поїздки, - це Олександр Самофал, імовірний офіцер ФСБ. У базі даних, яку розслідувачі придбали на російському чорному ринку, є згадка водійських прав Самофала, виданих в 2006 році. Там його адреса вказана як «військова частина 2567», що відповідає адресі академії прикордонної служби ФСБ в підмосковному Голіцино. Протягом 2015-2016 року Самофал 12 разів супроводжував Кара-Мурзу в його поїздках різними містами Росії. Кілька разів з ним разом опинявся імовірний співробітник Інституту криміналістики ФСБ Костянтин Кудрявцев (відомий з розслідування про отруєння Олексія Навального), а також Роман Мезенцев, старший офіцер 2-ї служби ФСБ.

За версією розслідувачів, уперше Кара-Мурза міг бути отруєний в Москві шляхом підмішування отрути в їжу або нанесення отрути на якісь предмети в квартирі, де мешкав опозиціонер. Можливо також, що отрута була нанесена на одяг Кара-Мурзи в готелі Казані, а одягнув він його, вже перебуваючи в Москві.

Сам Кара-Мурза раніше стверджував, що його цілеспрямовано намагалися отруїти речовиною, яка, за його припущенням, доступна тільки російським спецслужбам. Як мотив злочину опозиціонер називає помсту за політичну діяльність у Росії, зокрема - за лобіювання «закону Магнітського», ухваленого в США в 2012 році, який дозволяв вводити санкції проти російських чиновників і представників силових відомств.

У 2015 році Кара-Мурзі раптово стало зле під час зустрічі з колегами. Лікарі поставили діагноз «гостра ниркова недостатність на тлі інтоксикації». Тривалий час політик перебував у стані штучної коми, був підключений до апаратів штучного життєзабезпечення. Експертиза, проведена у Франції, встановила значне перевищення норми вмісту важких металів в організмі політика, але російська судово-медична експертиза не змогла підтвердити отруєння.

У 2017 році Кара-Мурза був госпіталізований в критичному стані до московської лікарні з такими ж симптомами, як і попереднього разу. Кара-Мурза вижив. Як він пізніше розповідав, лікарі стверджували, що його шанси на виживання були близько 5%.