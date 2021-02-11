В Афінах — знову сутички поліції з учасниками студентських протестів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.
Протести стосуються положення законопроєкту, яке дозволило б поліції патрулювати університетські містечка.
Спочатку повідомлялося про 52 затриманих.
Демонстранти кидали пляшки, каміння та бензинові коктейлі в поліціантів, які відповіли сльозогінним газом. На площі Синтагма близько 200 протестувальників намагалися пошкодити Пам'ятник Невідомому солдату, але поліція відтіснила їх. Пізніше у Пропілеях також відбулися сутички.
Консервативний уряд Греції заявляє, що хоче створити спеціальну міліцію в університетських містечках, щоб зупинити використання університетських територій для незаконних дій, таких як продаж підроблених товарів або організація насильницьких акцій протесту.
Фото: Yannis Kolesidis/ANA-MPA