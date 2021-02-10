Поліція розігнала сльозогінним газом студентський протест в Афінах

Грецькі правоохоронці у середу застосували силу для розгону колони студентів та викладачів на центральній афінській площі Синтагма поблизу парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Newsit.

Зокрема грецька поліція застосувала сльозогінний газ.

Також мали місце затримання низки учасників демонстрації, що переросла в заворушення в центрі Афін.

Студентські протести в Афінах/Фото: newsit.gr

Зазначається, що студенти, викладачі, а також члени асоціацій батьків проводили вдень мітинг в центрі столиці Греції, а потім пройшли колоною до парламенту, протестуючи проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.

Коли учасники маніфестації підійшли до будівлі головного законодавчого органу, сталася невелика сутичка з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і затримала декількох учасників акції.

Як передавав Укрінформ, на початку лютого в кількох великих містах Греції пройшли протести проти законопроєкту Міністерства освіти країни, який внесе зміни до закону «Про вищу освіту».

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Зазначається, що учасники протесту, серед яких були студенти університетів, а також представники профспілок, вчителі та батьки, хочуть, аби Міністерство освіти країни відкликало низку положень законопроєкту, зокрема, запровадження мінімального балу для вступу у виші та максимального періоду для здобуття вищої освіти.

Фото: newsit.gr