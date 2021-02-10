Поліція розігнала сльозогінним газом студентський протест в Афінах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Newsit.
Зокрема грецька поліція застосувала сльозогінний газ.
Також мали місце затримання низки учасників демонстрації, що переросла в заворушення в центрі Афін.Студентські протести в Афінах/Фото: newsit.gr
Зазначається, що студенти, викладачі, а також члени асоціацій батьків проводили вдень мітинг в центрі столиці Греції, а потім пройшли колоною до парламенту, протестуючи проти розробленого владою закону про вищі навчальні заклади.
Коли учасники маніфестації підійшли до будівлі головного законодавчого органу, сталася невелика сутичка з поліцією, яка застосувала сльозогінний газ і затримала декількох учасників акції.
Як передавав Укрінформ, на початку лютого в кількох великих містах Греції пройшли протести проти законопроєкту Міністерства освіти країни, який внесе зміни до закону «Про вищу освіту».
Зазначається, що учасники протесту, серед яких були студенти університетів, а також представники профспілок, вчителі та батьки, хочуть, аби Міністерство освіти країни відкликало низку положень законопроєкту, зокрема, запровадження мінімального балу для вступу у виші та максимального періоду для здобуття вищої освіти.
Фото: newsit.gr