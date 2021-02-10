Естонія для переходу на персоналізовану медицину вже зібрала ДНК 11% населення - посол

Естонія визначила наступним кроком цифровізації країни перехід до персоналізованої медицини, для чого вже зібрала зразки ДНК 11відсотків населення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив посол Естонії в Україні Каімо Кууск у виступі на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Дипломат нагадав, що Естонія першою реалізувала концепцію електронної держави завдяки сформульованій у 1990-х роках ініціативі Тоомаса Гердрікса Ільвеса, яка отримала назву «Стрибок тигра». Над її втіленням працювали як державні інституції, так і приватний сектор.

За словами Кууска, окрім технологічних рішень, велику роль у реалізації електронної держави відіграло дотримання принципу, що можливо реалізувати все.

«Коли ви спіймаєте імпульс інновацій, вам буде легше знаходити рішення, які спрацюють у майбутньому. Коли ми вже створили електронний уряд і запровадили електронний цифровий підпис, то зрозуміли, що цим електронним цифровим підписом ми можемо заощадити 2 відсотки ВВП – наш воєнний бюджет, бо не треба витрачати паперу, не треба стояти в черзі, щоб ці папери подати тощо . Тобто ми не тільки пришвидшуємо свою роботу, а й робимо її дешевшою і ефективнішою», - сказав він.

Серед інших позитивних результатів запровадження електронного урядування посол назвав подолання корупції в естонській поліції, яка існувала на початку і в середині 90-х років.

«Завдяки IT- рішенням ми змогли це зробити... Сьогодні естонська поліція - серед трьох найшанованіших інституцій, до яких у суспільства найбільший рівень довіри», - відзначив дипломат.

Він повідомив, що наступним кроком у цифровізації країни буде перехід до персоналізованої медицини з використанням аналізу ДНК людей.

«Наразі ми зібрали зразки ДНК 11відсотків населення Єстонії, і дуже скоро зможемо розробляти персоніфіковані ліки для конкретного пацієнта, які діятимуть на захворюванні саме цієї людини», - зазначив Кууск.