«Медіа без вибору»: більшість польських ЗМІ розмістили відкритий лист до влади

Більшість незалежних електронних і традиційних ЗМІ в Польщі у середу розмістили у себе на головних сторінках відкритий лист до польської влади на чорному тлі під заголовком “Медіа без вибору”.

Таким чином польські незалежні ЗМІ протестують проти планів влади запровадити податок на рекламу у медіа, що, на їх думку, може остаточно знищити незалежну журналістику у країні, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми рішуче виступаємо проти використання епідемії як приводу для введення чергового, нового, винятково сильного навантаження на ЗМІ. Це навантаження буде постійним...”,- йдеться у відкритому листі.

У ньому підкреслюється, що новий податок є побором, який сильно б’є по польському глядачеві, читачеві, польській культурі, розважальному сектору, спорту та ЗМІ. На переконання авторів, його введення призведе до послаблення чи ліквідації частини ЗМІ у Польщі, що обмежить пересічному поляку право вибору. Це призведе також до обмеження фінансування підготовки якісних журналістських матеріалів, регіональних ЗМІ.

Як наголошується, введення податку також поглибить нерівноправне ставлення до ЗМІ на медійному ринку Польщі: в ситуації, коли державні медіа отримують з кишені польського платника податків 2 млрд злотих (15 млрд грн), приватні медіа обтяжуватимуться додатковим побором у приблизно 1 млрд злотих (7,5 млрд грн).

Звернення підписали велике польські видавничі компанії, радіо і телеканали, зокрема Agora S.A. (видає Gazeta Wyborcza та інші), Gremi Media (видає Rzeczpospolita та інші), Ringier Axel Springer Polska (видання Newsweek, Forbes, Onet.pl та інші), Polityka, Interia.pl, RMF, телеканали Canal+, Polsat, Puls, TVN та багато інших.

Як повідомлялося, польський уряд вийшов з ініціативою ввести податок на рекламу в медіа. Глава польського уряду наголосив, що таким чином буде змога оподаткувати міжнародні цифрові гіганти, такі як Google, Facebook й Apple.

Ініціатива запровадження цифрового податку активно обговорюється на рівні ЄС. В Євросоюзі оцінюють, що введення цифрового податку дасть додатково прибутків щороку на суму 5 млрд євро.

Фото: SE