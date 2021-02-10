«Медіа без вибору»: більшість польських ЗМІ розмістили відкритий лист до влади

«Медіа без вибору»: більшість польських ЗМІ розмістили відкритий лист до влади

Укрінформ
Більшість незалежних електронних і традиційних ЗМІ в Польщі у середу розмістили у себе на головних сторінках відкритий лист до польської влади на чорному тлі під заголовком “Медіа без вибору”.

Таким чином польські незалежні ЗМІ протестують проти планів влади запровадити податок на рекламу у медіа, що, на їх думку, може остаточно знищити незалежну журналістику у країні, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми рішуче виступаємо проти використання епідемії як приводу для введення чергового, нового, винятково сильного навантаження на ЗМІ. Це навантаження буде постійним...”,- йдеться у відкритому листі.

У ньому підкреслюється, що новий податок є побором, який сильно б’є по польському глядачеві, читачеві, польській культурі, розважальному сектору, спорту та ЗМІ. На переконання авторів, його введення призведе до послаблення чи ліквідації частини ЗМІ у Польщі, що обмежить пересічному поляку право вибору. Це призведе також до обмеження фінансування підготовки якісних журналістських матеріалів, регіональних ЗМІ.

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Як наголошується, введення податку також поглибить нерівноправне ставлення до ЗМІ на медійному ринку Польщі: в ситуації, коли державні медіа отримують з кишені польського платника податків 2 млрд злотих (15 млрд грн), приватні медіа обтяжуватимуться додатковим побором у приблизно 1 млрд злотих (7,5 млрд грн).

Звернення підписали велике польські видавничі компанії, радіо і телеканали, зокрема Agora S.A. (видає Gazeta Wyborcza та інші), Gremi Media (видає Rzeczpospolita та інші), Ringier Axel Springer Polska (видання Newsweek, Forbes, Onet.pl та інші), Polityka, Interia.pl, RMF, телеканали Canal+, Polsat, Puls, TVN та багато інших.

Як повідомлялося, польський уряд вийшов з ініціативою ввести податок на рекламу в медіа. Глава польського уряду наголосив, що таким чином буде змога оподаткувати міжнародні цифрові гіганти, такі як Google, Facebook й Apple.

Ініціатива запровадження цифрового податку активно обговорюється на рівні ЄС. В Євросоюзі оцінюють, що введення цифрового податку дасть додатково прибутків щороку на суму 5 млрд євро.

Фото: SE

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