У Нігерії бойовики напали на село: вбиті 23 мирних жителя

У північно-західному штаті Нігерії Кадуна бойовики вбили щонайменше 23 сільських жителів і поранили ще двох людей внаслідок серії нападів у вівторок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

За словами місцевої влади, 10 жертв було застрелено в селі в районі Бірнін-Гварі. Одного з нападників було убито селянами.

Нападники також завдали удару по чотирьох інших районах.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня на цій же території бойовики напали на два села, убивши 19 осіб.

Не ясно, хто скоїв останні напади, але Кадуна і кілька інших штатів у регіоні борються з частими нападами і викраденнями людей з метою отримання викупу збройними злочинними угрупованнями.