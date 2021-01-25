Судно, захоплене піратами у Гвінейській затоці, не належало турецькій компанії

Вантажне судно Mozart, яке 23 січня було атаковане піратами біля нігерійського берега, не належало турецькій компанії Boden Denizcilik AŞ, яку раніше називали власником судна, вона відповідала за його технічне обслуговування.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву гендиректора Boden Denizcilik AŞ, оприлюднену CNN Türk.

«Наше судно не є власністю Туреччини і не має турецького прапора. Наше судно належить іноземним інвесторам. Boden Denizcilik AŞ відповідає за технічну експлуатацію судна», - сказав гендиректор Boden Denizcilik AŞ Левент Карсан.

За його словами, жодної інформації від піратів про отримуваних ними заручників не надходило. Тіло громадянина Азербайджану, який був убитий піратами, буде доставлено в Туреччину та згодом переправлене в Азербайджан.

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Гендиректор Boden Denizcilik AŞ не назвав компанію, яка володіє судном. Відомо, що її офіси знаходяться в Лондоні та Гамбурзі.

Як відомо, вантажне судно Mozart 23 січня було атаковане піратами на відстані 100 морських миль (185 км - ред.) від нігерійського берега. Пірати вбили механіка, громадянина Азербайджану, 15 моряків взяли у заручники, всі вони - громадяни Туреччини. Трьох членів екіпажу, в т.ч. одного з капітанів, пірати залишили на борту. Вони й довели судно до берегів Габону, попри те, що навігаційне обладнання було відключене або зняте піратами.

Посол Туреччини в Нігерії раніше повідомляв, що з приводу інциденту налагоджено комунікацію з нігерійською владою. Очікується, що пірати вийдуть на зв’язок та назвуть умови звільнення заручників.