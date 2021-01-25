Судно, захоплене піратами у Гвінейській затоці, не належало турецькій компанії
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву гендиректора Boden Denizcilik AŞ, оприлюднену CNN Türk.
«Наше судно не є власністю Туреччини і не має турецького прапора. Наше судно належить іноземним інвесторам. Boden Denizcilik AŞ відповідає за технічну експлуатацію судна», - сказав гендиректор Boden Denizcilik AŞ Левент Карсан.
За його словами, жодної інформації від піратів про отримуваних ними заручників не надходило. Тіло громадянина Азербайджану, який був убитий піратами, буде доставлено в Туреччину та згодом переправлене в Азербайджан.
Гендиректор Boden Denizcilik AŞ не назвав компанію, яка володіє судном. Відомо, що її офіси знаходяться в Лондоні та Гамбурзі.
Як відомо, вантажне судно Mozart 23 січня було атаковане піратами на відстані 100 морських миль (185 км - ред.) від нігерійського берега. Пірати вбили механіка, громадянина Азербайджану, 15 моряків взяли у заручники, всі вони - громадяни Туреччини. Трьох членів екіпажу, в т.ч. одного з капітанів, пірати залишили на борту. Вони й довели судно до берегів Габону, попри те, що навігаційне обладнання було відключене або зняте піратами.
Посол Туреччини в Нігерії раніше повідомляв, що з приводу інциденту налагоджено комунікацію з нігерійською владою. Очікується, що пірати вийдуть на зв’язок та назвуть умови звільнення заручників.