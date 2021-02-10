В Альпах розбився вертоліт: є загиблі та поранені

В Альпах розбився вертоліт: є загиблі та поранені

Укрінформ
В Альпах поблизу гірськолижного курорту Куршевель сталася аварія вертольота.

Про це повідомляє пресслужба префектури департаменту Савойя в Twitter, передає Укрінформ.

О 17:20 за місцевим часом надійшов сигнал про аварію вертольота. Він впав в точці на висоті 1,9 тис. метрів між озером Розьер і мисом Війар.

Читайте також: У французьких Альпах розбився вертоліт з рятувальниками, п'ятеро загиблих

Рятувальна бригада прибула на місце події за 40 хвилин.

Дві особи загинули, ще один в критичному стані був доставлений в лікарню. Два інших пасажири з важкими травмами були госпіталізовані.

Читайте також: У Канаді гелікоптер впав на ферму, є загиблі

Як раніше повідомляло агентство, унаслідок аварії військового гелікоптера на сході Куби загинули усі п’ять членів екіпажу.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-